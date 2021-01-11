Баттон рассказал о несостоявшемся переходе в «Феррари»

Чемпион Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон рассказал, что вёл переговоры с «Феррари» о возможных выступлениях за итальянцев с сезона-2013, но в итоге подписание контракта так и не состоялось.
«Восемь лет назад была хорошая возможность (подписать контракт с «Феррари». — Прим. «Чемпионата»), но в конце концов она не материализовалась. Почти все документы были готовы, но по многим причинам этого не произошло, и мне, вероятно, было лучше остаться там, где я и был», — приводит слова Баттона RaceFans.
40-летний Дженсон выступал в Формуле-1 с 2000 по 2017 год. За это время он принял участие в 309 Гран-при, из которых выиграл 15. В 2009 году британец стал чемпионом мира в составе «Брауна». Тот сезон был единственным для команды в «Королевских гонках».
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