Аль-Аттия выиграл 8-й этап «Дакара» в зачёте внедорожников. У Лёба опять проблемы

На ралли-марафоне «Дакар»-2021 основные претенденты на победу в зачёте внедорожников завершили восьмой этап. Его выиграл Нассер Аль-Аттия. Второе время показал Карлос Сайнс — старший. Третьим стал лидер общего зачёта Стефан Петерансель. Француз продолжает лидировать в общем зачёте, но Аль-Аттия сократил отставание до 4 минут и 50 секунд.



Россиянин Владимир Васильев отстал от победителя СУ на 19 минут, что позволило ему сохранить шестое место в генеральной классификации.



С очередными проблемами столкнулся Себастьен Лёб. Француз остановился после 81 километра из-за двух проколов и отсутствия запасного колеса.



«Дакар»-2021. Автомобили. Результаты восьмого СУ



1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 2:56.56

2. Карлос Сайнс (MINI) — +0.52

3. Стефан Петерансель (MINI) — +3.03

4. Халид Аль-Кассими (Abu Dhabi Racing) — +12.44

5. Сириль Депре (Peugeot) — +12.49

6. Якуб Пшигонски (Orlen Team/Overdrive) — +18.23…

8. Владимир Васильев (X-Raid Team) — +26.11.

«Дакар»-2021. Автомобили. Положение после восьмого СУ



1. Стефан Петерансель (MINI) — 29:36.49

2. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +4.50

3. Карлос Сайнс (MINI) — +38.55

4. Якуб Пшигонски (Orlen Team/Overdrive) — +1:38.08

5. Хоан Нани Рома (Bahrain Raid Extreme) — +2:30.29

6. Владимир Васильев (X-Raid Team) — +2:42.00

7. Халид Аль-Кассими (Abu Dhabi Racing) — +2:45.33.