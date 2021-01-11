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Аль-Аттия выиграл 8-й этап «Дакара» в зачёте внедорожников. У Лёба опять проблемы

Аль-Аттия выиграл 8-й этап «Дакара» в зачёте внедорожников. У Лёба опять проблемы
Авто / Дакар 2021 0
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На ралли-марафоне «Дакар»-2021 основные претенденты на победу в зачёте внедорожников завершили восьмой этап. Его выиграл Нассер Аль-Аттия. Второе время показал Карлос Сайнс — старший. Третьим стал лидер общего зачёта Стефан Петерансель. Француз продолжает лидировать в общем зачёте, но Аль-Аттия сократил отставание до 4 минут и 50 секунд.

Россиянин Владимир Васильев отстал от победителя СУ на 19 минут, что позволило ему сохранить шестое место в генеральной классификации.

С очередными проблемами столкнулся Себастьен Лёб. Француз остановился после 81 километра из-за двух проколов и отсутствия запасного колеса.

«Дакар»-2021. Автомобили. Результаты восьмого СУ

1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 2:56.56
2. Карлос Сайнс (MINI) — +0.52
3. Стефан Петерансель (MINI) — +3.03
4. Халид Аль-Кассими (Abu Dhabi Racing) — +12.44
5. Сириль Депре (Peugeot) — +12.49
6. Якуб Пшигонски (Orlen Team/Overdrive) — +18.23…
8. Владимир Васильев (X-Raid Team) — +26.11.

Дакар 2021. Этап 8, Сакака - Неом
Легковые (СУ - 375 км)
11 января 2021, понедельник. 09:40 МСК
Идёт

«Дакар»-2021. Автомобили. Положение после восьмого СУ

1. Стефан Петерансель (MINI) — 29:36.49
2. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +4.50
3. Карлос Сайнс (MINI) — +38.55
4. Якуб Пшигонски (Orlen Team/Overdrive) — +1:38.08
5. Хоан Нани Рома (Bahrain Raid Extreme) — +2:30.29
6. Владимир Васильев (X-Raid Team) — +2:42.00
7. Халид Аль-Кассими (Abu Dhabi Racing) — +2:45.33.

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