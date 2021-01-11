Карякин стал вторым на 8-м этапе «Дакара», в зачёте мотовездеходов сменился лидер

В Саудовской Аравии завершился восьмой этап ралли-марафона «Дакара». В зачёте мотовездеходов очередную победу на спецучастке одержал Франсиско Лопес Контардо. Великолепное второе время показал россиянин Сергей Карякин. Третьим стал Рейналдо Маркес Варела.



Лидировавший до сегодняшнего дня в общем зачёте Арон Домжала столкнулся с проблемами. Он закончил спецучасток с отставанием в 36 минут и в генеральной классификации откатился на 4-е место.

«Дакар»-2021. Мотовездеходы. Результаты восьмого СУ:

1. Франсиско Лопес Контардо (South Racing Can-Am) — 3:37.47

2. Сергей Карякин (Snag Racing) — +0.52.

3. Рейналдо Варела (Monster Energy Can-Am) — +1.31

4. Салех Аль-Саиф (FN Speed Black Horse Team) — +1.40

5. Остин Джонс (Monster Energy Can-Am) — +2.30

… Арон Домжала (Monster Energy Can-Am) — +36.01.



«Дакар»-2021. Мотовездеходы. Положение после восьмого СУ:

1. Остин Джонс (Monster Energy Can-Am) — 36:13.57

2. Сет Кинтеро (OT3) — +9.22

3. Франсиско Лопес Контардо (South Racing Can-Am) — +19.42

4. Арон Домжала (Monster Energy Can-Am) — +30.22

5. Сергей Карякин (Snag Racing) — +47.15.