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Карякин стал вторым на 8-м этапе «Дакара», в зачёте мотовездеходов сменился лидер

Карякин стал вторым на 8-м этапе «Дакара», в зачёте мотовездеходов сменился лидер
Авто / Дакар 2021 0

В Саудовской Аравии завершился восьмой этап ралли-марафона «Дакара». В зачёте мотовездеходов очередную победу на спецучастке одержал Франсиско Лопес Контардо. Великолепное второе время показал россиянин Сергей Карякин. Третьим стал Рейналдо Маркес Варела.

Лидировавший до сегодняшнего дня в общем зачёте Арон Домжала столкнулся с проблемами. Он закончил спецучасток с отставанием в 36 минут и в генеральной классификации откатился на 4-е место.

«Дакар»-2021. Мотовездеходы. Результаты восьмого СУ:

1. Франсиско Лопес Контардо (South Racing Can-Am) — 3:37.47
2. Сергей Карякин (Snag Racing) — +0.52.
3. Рейналдо Варела (Monster Energy Can-Am) — +1.31
4. Салех Аль-Саиф (FN Speed Black Horse Team) — +1.40
5. Остин Джонс (Monster Energy Can-Am) — +2.30
… Арон Домжала (Monster Energy Can-Am) — +36.01.

«Дакар»-2021. Мотовездеходы. Положение после восьмого СУ:

1. Остин Джонс (Monster Energy Can-Am) — 36:13.57
2. Сет Кинтеро (OT3) — +9.22
3. Франсиско Лопес Контардо (South Racing Can-Am) — +19.42
4. Арон Домжала (Monster Energy Can-Am) — +30.22
5. Сергей Карякин (Snag Racing) — +47.15.

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