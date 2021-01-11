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Шибалов отобрал победу у «МАЗа» на 8-м этапе «Дакара», три «КАМАЗа» сохранили лидерство

Шибалов отобрал победу у «МАЗа» на 8-м этапе «Дакара», три «КАМАЗа» сохранили лидерство
Авто / Дакар 2021 0
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В Саудовской Аравии завершился седьмой этап ралли-марафона «Дакар». В зачёте грузовиков победу на нём одержал экипаж команды «КАМАЗ-мастер» Антона Шибалова. Ему удалось опередить шедшего на лучшее время со второй половины спецучастка пилота «МАЗ-СПОРТавто» Алексея Вишневского. Причём сделал это не только Шибалов, но и два других представителя российского коллектива — Андрей Каргинов и Дмитрий Сотников. Таким образом, «КАМАЗ-мастер» оформил победный хет-трик на втором этапе подряд.

Ещё один гонщик российской команды, Айрат Мардеев, стал седьмым. В общем зачёте продолжает лидировать Сотников.

«Дакар»-2021. Грузовики. Результаты восьмого СУ

1. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») — +3:19.40.
2. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») — +2.19
3. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — +2.28
4. Алексей Вишневский («МАЗ-СПОРТавто») — +7.54
5. Игнасио Касале («Татра Баггира Рейсинг») — +9.13
6. Алеш Лопрайс («Прага») — +9.52
7. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») — +10.37
8. Мартин Мацик («Биг Шок Рейсинг») — +12.13.

«Дакар»-2021. Грузовики. Положение после восьмого СУ

1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 32:34.18
2. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») — +43.28
3. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») — +1:13.15
4. Алеш Лопрайс («Прага») — +1:29.11
5. Мартин Мацик («Биг Шок Рейсинг») — +1:51.46
6. Алексей Вишневский («МАЗ-СПОРТавто») — +1:51.56
7. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») — +2:35.55
8. Мартин ван ден Бринк («Маммоет Раллиспорт») — +2:41.19
9. Игнасио Касале («Татра Баггира Рейсинг») — +2:43.41.

Дакар 2021. Этап 8, Сакака - Неом
Грузовики (СУ - 375 км)
11 января 2021, понедельник. 09:40 МСК
Идёт
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