Васильев: видели на трассе Язида Аль-Раджи, стоявшего без колёс

Российский гонщик Владимир Васильев рассказал, как для него сложились седьмой и восьмой этапы ралли-марафона «Дакар»-2021, по итогам которых он вышел в генеральной классификации на шестую позицию.
«Непростые спецучастки. Первый день — 450 километров. Обещали, что не будет камней, а их было очень много. Нужно было беречь колёса. У нас всё прошло хорошо: вчера пробили одно колесо и сегодня одно. Сегодня видели на трассе Язида Аль-Раджи, стоявшего без колёс, — видимо, пробил и четвёртое колесо и стоял, просил у кого-нибудь запасное. Наше ему не подходит, поэтому мы не останавливались.
После первой части марафонского этапа наша машина была в целости и сохранности. Мы чуть-чуть потянули шаровую — проверили, посмотрели, больше ничего не делали. На таких сложных спецучастках мы неплохо проехали, результат более-менее неплохой. Поднимаемся в общем зачёте по ступеньке вверх — всё нормально. Будем придерживаться такой тактики и далее, но слегка ускоряясь: нужно отыгрывать немного времени у тех, кто стоит в протоколе выше нас», — заявил Васильев в интервью.
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