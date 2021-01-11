Шибалов — об окончании марафонского этапа: такое сравнение, словно с войны вернулся

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов рассказал об условиях на удалённом бивуаке «Дакара» после седьмого этапа и том, как сложился восьмой день гонки.
«Организаторы молодцы, им большое спасибо за те условия, в которых они нас селят на марафонском бивуаке. Новые бельё и матрас, всё запечатано, в комнатах по несколько человек. При таком количестве людей они всё чётко сделали. Поставили обогреватели в этих помещениях — всё на уровне.
Сегодняшний день проехали ровно, чётко. Когда финишируешь во второй день марафонского этапа и уже едешь на лиазон, то в голове такое сравнение, словно с войны вернулся, наконец-то дома. На бивуаке тебя встречают механики, будет полноценное обслуживание автомобиля — всё хорошо, ты в родных стенах», — заявил Шибалов в интервью телеграм-каналу Cross-Country Rally.
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