Шибалов — об окончании марафонского этапа: такое сравнение, словно с войны вернулся

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов рассказал об условиях на удалённом бивуаке «Дакара» после седьмого этапа и том, как сложился восьмой день гонки.



«Организаторы молодцы, им большое спасибо за те условия, в которых они нас селят на марафонском бивуаке. Новые бельё и матрас, всё запечатано, в комнатах по несколько человек. При таком количестве людей они всё чётко сделали. Поставили обогреватели в этих помещениях — всё на уровне.



Сегодняшний день проехали ровно, чётко. Когда финишируешь во второй день марафонского этапа и уже едешь на лиазон, то в голове такое сравнение, словно с войны вернулся, наконец-то дома. На бивуаке тебя встречают механики, будет полноценное обслуживание автомобиля — всё хорошо, ты в родных стенах», — заявил Шибалов в интервью телеграм-каналу Cross-Country Rally.