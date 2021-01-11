Карякин: смогли выбраться из этого «мяса», в котором были несколько дней
Авто / Дакар 2021 0
Российский участник зачёта мотовездеходов «Дакара» Сергей Карякин подвёл итоги восьмого этапа ралли-марафона «Дакар»-2021.
«Мы смогли выбраться из этого „мяса“, в котором были несколько дней, в пыли, потому что в дюнах мы действительно отставали и нас догоняли более медленные гонщики, которых мы потом обгоняли на более-менее пилотажных участках, пусть их было мало. У нас остаётся не так мало и не так много времени, чтобы догнать лидеров. Посмотрим, как будет, уверен, ещё многое впереди, очень многое изменится к финишу гонки», — приводит слова Карякина телеграм-канал Cross-Country Rally.
Ранее Карякин обвинил одного из конкурентов, представляющих Саудовскую Аравию, в неоднократном нарушении правил ралли-марафона.
«Абсолютно внаглую». Карякин обвинил соперника по «Дакару» в жульничестве
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