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Сайнс: не сомневался в переходе в «Феррари» из «Макларена»

Сайнс: не сомневался в переходе в «Феррари» из «Макларена»
Авто / Формула-1 0
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Новичок «Феррари» Карлос Сайнс рассказал, сомневался ли он в переходе в итальянскую команду из «Макларена».

«Если бы мне задали вопрос в 2007 году, когда эти обе команды боролись за победу в чемпионате мира, то мне было бы очень сложно дать ответ. Но если возвратиться к марту 2020 года, то «Феррари» побеждала в прошлом году, а «Макларен», хотя и прогрессировал, но никто в паддоке не поступил бы иначе. При всём моём уважении и восхищении историей «Макларена» замечу, когда «Феррари» стучится к вам в дверь — особенно «Феррари», выигрывавшая гонки годом ранее, — никаких сомнений нет.

Можно сравнить «Феррари» с «Реалом», а «Макларен» — с «Барселоной». Обе команды находятся в процессе реструктуризации, чтобы свергнуть «Мерседес», но это две лучшие команды в истории, так что, если вы переходите из одной команды в другую, значит как пилот вы всё делаете правильно», — приводит слова Карлоса Сайнса AS.

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