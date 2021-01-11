Два представителя команды Кузьмича проигнорировали просьбы его экипажа о помощи

Штурман Ясира Сеайдана Алексей Кузьмич рассказал о проблемах на восьмом этапе «Дакара»-2021, когда коллеги саудовско-российского экипажа не стали им помогать с запасными колёсами.



«Сегодняшний день начался радужно: у Ясира день рождения, поэтому с утра поздравили. Очень хотели показать хороший результат на трассе в честь дня рождения, а получилось с точностью до наоборот. За первый 131 километр пробили все запаски и ещё одно колесо. Остались стоять, пока появится хоть кто-нибудь. Мы знали, что через машину за нами стартует Серрадори, но, видимо, он где-то блуданул, потому что появился вместе с нашим бразильским товарищем из Амазонии только минут через 17. Они оба остановились, бразилец остановился первым, поэтому Серрадори поехал дальше.



Мы забрали запаску, повесили наше пробитое колесо и отпустили их дальше. Помчали дальше — через двадцать километров пробили и это колесо. У нас оставалось ещё два шанса с товарищами из нашей команды, но они по каким-то непонятным причинам проскользили мимо, как будто вообще нас не видели. Бывало, останавливались даже те, кто нас не знает, — просто спросить, в чём проблема. Но мы их отпускали, потому что у них другая система подкачки: колёса просто не встали бы. Но два экипажа из нашей команды проскользили мимо нас, хотя мы машем, прыгаем и всё на свете… Это оказалось очень странным.



В итоге простояли три часа, ждали грузовик. Сегодня, как назло, был не микс: грузовики стартовали за машинами. Очень долго ждали. Нам дали два колеса. и больше до финиша не пробили ни одного. Совершенно мистическая была зона с этими пробитыми колёсами!



Говорить о чём-то в «абсолюте» сейчас смысла уже нет. Наша задача — идти ровно хотя бы оставшиеся до финиша четыре этапа, чтобы череда проблем и поломок от нас наконец-то отвалилась. Просто финишировать и получить кайф от процесса», — рассказал Кузьмич в интервью телеграм-каналу Cross-Country Rally.