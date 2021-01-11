Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Николаев: одна «багговка» перелетела трамплин вверх тормашками

Николаев: одна «багговка» перелетела трамплин вверх тормашками
Авто / Дакар 2021 0
Аудио-версия:

Российский штурман Антон Николаев, выступающий с Виктором Хорошавцевым, рассказал, как для их экипажа сложился восьмой этап «Дакара», на котором они заняли 28-е место.

«Второй день марафонского этапа прошёл для нас без сучка и задоринки. Очень быстро, без единой ошибки в навигации, без пробитых колёс, с отличным пилотированием. Встречали много встречных, кто терял точки, потому что было много скрытых. Мы специально ехали аккуратно, особенно в камнях: в пыли было трудно разобрать дорогу, поэтому мы никуда не торопились и в то же время не теряли темпа.

Очень много стояло машин с механическими повреждениями, некоторые в пыли переворачивались. Одна из «багговок» SRT перевернулась перед переходом на нормальную дорогу. В легенде были указаны два трамплина, но в пыли, наверное, не заметили: один они перескочили, а через другой перелетели уже вверх тормашками», — рассказал Николаев в интервью телеграм-каналу Cross-Country Rally.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021