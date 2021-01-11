Николаев: одна «багговка» перелетела трамплин вверх тормашками

Российский штурман Антон Николаев, выступающий с Виктором Хорошавцевым, рассказал, как для их экипажа сложился восьмой этап «Дакара», на котором они заняли 28-е место.
«Второй день марафонского этапа прошёл для нас без сучка и задоринки. Очень быстро, без единой ошибки в навигации, без пробитых колёс, с отличным пилотированием. Встречали много встречных, кто терял точки, потому что было много скрытых. Мы специально ехали аккуратно, особенно в камнях: в пыли было трудно разобрать дорогу, поэтому мы никуда не торопились и в то же время не теряли темпа.
Очень много стояло машин с механическими повреждениями, некоторые в пыли переворачивались. Одна из «багговок» SRT перевернулась перед переходом на нормальную дорогу. В легенде были указаны два трамплина, но в пыли, наверное, не заметили: один они перескочили, а через другой перелетели уже вверх тормашками», — рассказал Николаев в интервью телеграм-каналу Cross-Country Rally.
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