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Энтони Хэмилтон: Льюис продолжит карьеру

Энтони Хэмилтон: Льюис продолжит карьеру
Авто / Формула-1 0
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Энтони Хэмилтон, отец семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, сообщил, что его сын собирается продолжить карьеру. У Льюиса до сих пор нет подписанного контракта на сезон-2021, но ожидается, что он продлит соглашение с «Мерседесом».

«Насколько мне известно, Льюис продолжит карьеру. Ему нравятся гонки, нравится то, чем он сейчас занимается. Теперь у него есть голос в спорте, и это просто невероятно. Насколько я понимаю, он точно останется в гонках. Мы разговаривали буквально вчера, и он настроен продолжать выступать.

Его решение не связано с целями. Он гоняется не ради кубков — он любит то, чем он занимается, ему нравится быть источником вдохновения для других людей. Надеюсь, что его достижения вдохновят других людей, у которых есть мечты. Главное для Льюиса — надежда, возможности, мечты, достижения, а не результаты на трассе», — приводит слова Энтони Хэмилтона TalkSPORT.

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