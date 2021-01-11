Энтони Хэмилтон: Льюис продолжит карьеру

Энтони Хэмилтон, отец семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, сообщил, что его сын собирается продолжить карьеру. У Льюиса до сих пор нет подписанного контракта на сезон-2021, но ожидается, что он продлит соглашение с «Мерседесом».



«Насколько мне известно, Льюис продолжит карьеру. Ему нравятся гонки, нравится то, чем он сейчас занимается. Теперь у него есть голос в спорте, и это просто невероятно. Насколько я понимаю, он точно останется в гонках. Мы разговаривали буквально вчера, и он настроен продолжать выступать.



Его решение не связано с целями. Он гоняется не ради кубков — он любит то, чем он занимается, ему нравится быть источником вдохновения для других людей. Надеюсь, что его достижения вдохновят других людей, у которых есть мечты. Главное для Льюиса — надежда, возможности, мечты, достижения, а не результаты на трассе», — приводит слова Энтони Хэмилтона TalkSPORT.