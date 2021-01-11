В «Хаасе» готовы взять на работу сотрудников «Хайтека» ради Мазепина

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер заявил, что команда готова взять на работу сотрудников «Хайтека» из Формулы-2, если это поможет Никите Мазепину освоиться в Формуле-1.
«Я выстроил хорошие отношения с Оливером Оуксом, потому что он присматривал за Никитой и заботился о нём как о пилоте. Кажется, они работали вместе ещё с картинга. Сейчас наша команда уже готова принять Мазепина, но если сотрудники «Хайтека» хотят что-то добавить, то почему бы и нет», — приводит слова Штайнера GPFans.
Ранее Штайнер поделился своими мыслями о ситуации, в которую попал новобранец команды Никита Мазепин. Напомним, россиянин подвергся жёсткой критике из-за скандального видео в социальной сети. Дошло до того, что от «Хааса» требовали разорвать контракт с гонщиком.
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