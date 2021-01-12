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Мардеев – о жульничестве на «Дакаре»: есть подозрение к одним участникам в грузовиках

Мардеев – о жульничестве на «Дакаре»: есть подозрение к одним участникам в грузовиках
Авто / Дакар 2021 0
Аудио-версия:

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев рассказал, что, по его мнению, не все участники ралли-марафона «Дакар»-2021 действуют в рамках правил.

«Есть такое подозрение, да, к одним из участников в нашем зачёте грузовиков. Не буду называть фамилий. Мы видели, что [на их машине] были заменены узлы, которые возить с собой нецелесообразно. Сто процентов уверен, что у них с собой их не было. Но, как говорится, не пойман – не вор. Пускай это останется на его совести. Такое, к сожалению, тоже происходит. Не все играют чисто», — сказал Мардеев в интервью пресс-службе «КАМАЗ-мастера».

Права на видео принадлежат A.S.O и «КАМАЗ-мастеру». Посмотреть видео можно в YouTube-канале команды «КАМАЗ-мастер».

«Дакар»-2021. Грузовики. Положение после восьмого СУ

1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 32:34.18
2. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») — +43.28
3. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») — +1:13.15
4. Алеш Лопрайс («Прага») — +1:29.11
5. Мартин Мацик («Биг Шок Рейсинг») — +1:51.46
6. Алексей Вишневский («МАЗ-СПОРТавто») — +1:51.56
7. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») — +2:35.55

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