В NASCAR оштрафовали гонщицу, оскорбившую соперника во время виртуальных заездов

Руководство NASCAR оштрафовало гонщицу Хэйли Диган за оскорбление соперника во время прямой трансляции виртуальных соревнований, сообщает пресс-служба серии.
Диган в эфире позволила себе фразу: «Эй, что за retard (слабоумный, даун, умственно-отсталый) там за мной? Не делай этого, пожалуйста». После этого девушка опубликовала извинения.
«Я использовала нетолерантное слово во время онлайн-гонки, которую транслировали на Twitch. Это был неуместный сленг и глупый поступок. Прошу прощения у всех, кого это обидело. Этому нет оправдания, и я знаю, что должна делать больше для моих спонсоров и фанатов», — написала Хэйли на своей странице в «Твиттере».
Перед началом сезона-2021 NASCAR потребует от Диган пройти специальные курсы по развитию чуткости.
19 -летняя Хэйли — дочь звезды мотокросса и X-Games Брайана Дигана.
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