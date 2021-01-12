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В NASCAR оштрафовали гонщицу, оскорбившую соперника во время виртуальных заездов

В NASCAR оштрафовали гонщицу, оскорбившую соперника во время виртуальных заездов
Авто / Формула-Е/Америка/Прочее 0
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Руководство NASCAR оштрафовало гонщицу Хэйли Диган за оскорбление соперника во время прямой трансляции виртуальных соревнований, сообщает пресс-служба серии.

Диган в эфире позволила себе фразу: «Эй, что за retard (слабоумный, даун, умственно-отсталый) там за мной? Не делай этого, пожалуйста». После этого девушка опубликовала извинения.

«Я использовала нетолерантное слово во время онлайн-гонки, которую транслировали на Twitch. Это был неуместный сленг и глупый поступок. Прошу прощения у всех, кого это обидело. Этому нет оправдания, и я знаю, что должна делать больше для моих спонсоров и фанатов», — написала Хэйли на своей странице в «Твиттере».

Перед началом сезона-2021 NASCAR потребует от Диган пройти специальные курсы по развитию чуткости.

19 -летняя Хэйли — дочь звезды мотокросса и X-Games Брайана Дигана.

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