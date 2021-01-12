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Карлос Сайнс поделился постером «Феррари», подписав его фразой из фильма «Лицо со шрамом»

Карлос Сайнс поделился постером «Феррари», подписав его фразой из фильма «Лицо со шрамом»
Авто / Формула-1 0

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился на странице в «Твиттере» командным постером со своим изображением, подписав его отрывком фразы героя фильма «Лицо со шрамом» Тони Монтаны (Аль Пачино): «Глаза, малыш, они никогда не врут» (The eyes chico, they never lie).

«Глаза, малыш! После короткого перерыва пора вернуться к работе. Завтра отправляемся в Маранелло, чтобы начать подготовку к предстоящему сезону», — написал под постером Карлос.

Фото доступно на странице Карлоса Сайнса в «Твиттере».

Сайнс в «Феррари» заменит четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Себастьяна Феттеля. Немец перешёл в «Астон Мартин». Напарником Ландо Норриса по «Макларену» в следующем году будет австралиец Даниэль Риккардо, решивший перебраться в Уокинг из «Рено».

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