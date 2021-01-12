Петерансель выиграл 9-й этап «Дакара» и существенно оторвался от Аль-Аттии в общем зачёте

На ралли-марафоне «Дакар»-2021 основные претенденты на победу в зачёте внедорожников завершили девятый этап. Его выиграл лидер генеральной классификации Стефан Петерансель. Второе время показал Нассер Аль-Аттия. Третьим стал Джиниэл де Вильерс.



Петерансель в общем зачёте увеличил отрыв от Аль-Аттии до 17 минут и 50 секунд.



Россиянин Владимир Васильев отстал от победителя СУ на 28 минут и в генеральной классификации откатился на седьмое место. Испанец Карлос Сайнс — старший также не смог приблизиться к Петеранселю и Аль-Аттие. На девятом этапе он проиграл 22 минуты и 30 секунд. Его общее отставание составляет более часа.



«Дакар»-2021. Автомобили. Результаты девятого СУ



1. Стефан Петерансель (MINI) — 04:50.27

2. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +12.00

3. Джиниэл де Вильерс (Toyota) — +12.19

4. Язид Аль-Раджи (Toyota) — +12.44

5. Брайан Барагванат (Century Racing) — +13.51

… Халид Аль-Кассими (Abu Dhabi Racing) — +19.40

… Хоан Нани Рома (Bahrain Raid Extreme) — +21.39

… Карлос Сайнс (MINI) — +22.30

… Владимир Васильев (X-Raid Team) — +28.17.

«Дакар»-2021. Автомобили. Положение после девятого СУ



1. Стефан Петерансель (MINI) — 34:26.16

2. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +17.50

3. Карлос Сайнс (MINI) — +1:02.25

4. Якуб Пшигонски (Orlen Team/Overdrive) — +2:16.30

5. Хоан Нани Рома (Bahrain Raid Extreme) — +2:42.38

6. Халид Аль-Кассими (Abu Dhabi Racing) — +3:01.13

7. Владимир Васильев (X-Raid Team) — +3:10.17.