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Петерансель выиграл 9-й этап «Дакара» и существенно оторвался от Аль-Аттии в общем зачёте

Петерансель выиграл 9-й этап «Дакара» и существенно оторвался от Аль-Аттии в общем зачёте
Авто / Дакар 2021 0
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На ралли-марафоне «Дакар»-2021 основные претенденты на победу в зачёте внедорожников завершили девятый этап. Его выиграл лидер генеральной классификации Стефан Петерансель. Второе время показал Нассер Аль-Аттия. Третьим стал Джиниэл де Вильерс.

Петерансель в общем зачёте увеличил отрыв от Аль-Аттии до 17 минут и 50 секунд.

Россиянин Владимир Васильев отстал от победителя СУ на 28 минут и в генеральной классификации откатился на седьмое место. Испанец Карлос Сайнс — старший также не смог приблизиться к Петеранселю и Аль-Аттие. На девятом этапе он проиграл 22 минуты и 30 секунд. Его общее отставание составляет более часа.

«Дакар»-2021. Автомобили. Результаты девятого СУ

1. Стефан Петерансель (MINI) — 04:50.27
2. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +12.00
3. Джиниэл де Вильерс (Toyota) — +12.19
4. Язид Аль-Раджи (Toyota) — +12.44
5. Брайан Барагванат (Century Racing) — +13.51
… Халид Аль-Кассими (Abu Dhabi Racing) — +19.40
… Хоан Нани Рома (Bahrain Raid Extreme) — +21.39
… Карлос Сайнс (MINI) — +22.30
… Владимир Васильев (X-Raid Team) — +28.17.

Дакар 2021. Этап 9, Неом - Неом
Легковые (СУ - 375 км)
12 января 2021, вторник. 09:40 МСК
Идёт

«Дакар»-2021. Автомобили. Положение после девятого СУ

1. Стефан Петерансель (MINI) — 34:26.16
2. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +17.50
3. Карлос Сайнс (MINI) — +1:02.25
4. Якуб Пшигонски (Orlen Team/Overdrive) — +2:16.30
5. Хоан Нани Рома (Bahrain Raid Extreme) — +2:42.38
6. Халид Аль-Кассими (Abu Dhabi Racing) — +3:01.13
7. Владимир Васильев (X-Raid Team) — +3:10.17.

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