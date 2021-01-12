Грожан показал фото последствий ожогов на левой руке и впервые смог взять на руки кота

Экс-пилот Формулы-1 Ромен Грожан продолжает восстанавливаться после жуткой аварии, приключившейся с ним на Гран-при Бахрейна Ф-1. Напомним, в её результате француз получил ожоги кистей. Наиболее пострадала часть левой руки. На своей странице в социальной сети «Инстаграм» Ромен показал, как проходит процесс заживления, и отметил, что теперь он уже может брать на руки кота.
«Мои руки вернулись, и Пьетрус доволен этим. Выглядит по-прежнему не очень. Если вам неприятно, пожалуйста, не листайте вправо», — написал Грожан.
Соответствующий пост доступен на странице спортсмена в социальной сети.
Напомним, из-за полученных травм Грожан пропустил две последние гонки в сезоне. Его место занимал Пьетро Фиттипальди. По завершении 2020 года контракт Ромена с «Хаасом» истёк.
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