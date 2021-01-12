Карякин столкнулся с проблемами на 9-м этапе «Дакара» и лишился шансов на победу

В Саудовской Аравии завершается девятый этап ралли-марафона «Дакар». В зачёте мотовездеходов первое место по его итогам завоевал Франсиско Лопес Контардо. Вторым стал Халиф Аль-Аттия, а тройку лучших замкнул Михал Гочал.

Сергей Карякин столкнулся с техническими проблемами и пока ещё не добрался до финиша. Это фактически лишило его шансов на победу в гонке. В общем зачёте Лопес Контардо перехватил лидерство у Остина Джонса, который сегодня показал только 10-е время.

«Дакар»-2021. Мотовездеходы. Результаты девятого СУ



1. Франсиско Лопес Контардо (South Racing Can-Am) — 5:31.41

2. Халиф Аль-Аттия — +11.34

3. Рейналдо Варела (Monster Energy Can-Am) — +16.46

4. Салех Аль-Саиф (FN Speed Black Horse Team) — +21.55

5. Остин Джонс (Monster Energy Can-Am) — +25.36.



«Дакар»-2021. Мотовездеходы. Положение после девятого СУ



1. Франсиско Лопес Контардо (South Racing Can-Am) — 42:05.20

2. Остин Джонс (Monster Energy Can-Am)Сет Кинтеро (OT3) — +12.25

3. Арон Домжала (Monster Energy Can-Am) — +38.03

4. Хинохо Лопес (Can-Am)— +1:03.30

5. Рейналдо Варела (Monster Energy Can-Am)— +1:23.30.