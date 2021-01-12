Васильев — о девятом этапе «Дакара»: это уже не ралли-рейд и спорт!

Российский гонщик Владимир Васильев прокомментировал 15-й результат на девятом этапе «Дакара»-2021, пожаловавшись на обилие камней на спецучастке.



«Сегодняшний этап — это сплошные камни. Прям такие камни, что я не понимаю, как организаторы решили прокладывать трассу в таких местах. Ужасно. На 200-м километре мы уже остались без запасных колес, пробив три колеса. Сбросили скорость и ехали на доезд. Рассчитывать на помощь коллег по команде было бы проблематично – ближайший «миник» едет довольно далеко. Это не то что у «Тойоты» — у них они все достаточно кучно идут, друг за дружкой толпой. Пшигоньски вон сегодня аж четыре колеса пробил!



Мало того что трасса довольно каменистая, сегодня ещё была такая река с камнями! Ехали по руслу реки из сплошных камней. Это уже не ралли-рейд и спорт, когда едешь еле-еле, лишь бы не пробить колёса и надеяться на удачу», — сообщает пресс-служба российского гонщика.