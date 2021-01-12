Белорусский гонщик назвал наблюдение за «Дакаром» после схода главным испытанием ралли

Белорусский гонщик Андрей Голобородько сообщил, что ему психологически нелегко наблюдать за развитием событий на «Дакаре» после собственного схода. Голобородько продолжает передвижение вместе с гоночным караваном, потому что после финиша вместе с другими участникам будет отправлять технику домой на пароме, предоставленном организаторами.



«Для нас «Дакар» с пятого этапа превратился в испытание. Мы не участвуем, и это трудно. Трудно смотреть на экипажи, которые уезжают на спецучастки, находиться на бивуаке и просто ждать окончания очередного спецучастка. Всё, что можно переделать, мы уже переделали. С машиной тут работать невозможно: электроника не хочет «жениться» с двигателем, который мы поставили на замену. Так что наводим порядок в техничке, мониторим результаты.



Лежим на солнце, как овощи на грядке, и толстеем. Больше заниматься нечем. Это самое большое испытание на «Дакаре». Он принёс нам немало трудностей, но преподнёс и такой сюрприз: нате вам такое испытание, которого вы ещё не видели», — приводит слова Голобородько телеграм-канал Cross-Country Rally.