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Белорусский гонщик назвал наблюдение за «Дакаром» после схода главным испытанием ралли

Белорусский гонщик назвал наблюдение за «Дакаром» после схода главным испытанием ралли
Авто / Дакар 2021 0
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Белорусский гонщик Андрей Голобородько сообщил, что ему психологически нелегко наблюдать за развитием событий на «Дакаре» после собственного схода. Голобородько продолжает передвижение вместе с гоночным караваном, потому что после финиша вместе с другими участникам будет отправлять технику домой на пароме, предоставленном организаторами.

«Для нас «Дакар» с пятого этапа превратился в испытание. Мы не участвуем, и это трудно. Трудно смотреть на экипажи, которые уезжают на спецучастки, находиться на бивуаке и просто ждать окончания очередного спецучастка. Всё, что можно переделать, мы уже переделали. С машиной тут работать невозможно: электроника не хочет «жениться» с двигателем, который мы поставили на замену. Так что наводим порядок в техничке, мониторим результаты.

Лежим на солнце, как овощи на грядке, и толстеем. Больше заниматься нечем. Это самое большое испытание на «Дакаре». Он принёс нам немало трудностей, но преподнёс и такой сюрприз: нате вам такое испытание, которого вы ещё не видели», — приводит слова Голобородько телеграм-канал Cross-Country Rally.

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