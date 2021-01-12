Легковой и грузовой зачёты «Дакара» перейдут на моторы на альтернативном топливе в 2030-м

Пресс-служба «Дакара» опубликовала на официальном сайте ралли-марафона информацию о грядущих изменениях в регламенте.

В частности указывается, что уже к 2026 году все лидеры категории должны выступать на двигателях, которые обеспечивают ультранизкое загрязнение воздуха. А к 2030 году участники легкового и грузового зачётов будут обязаны перейти на эксплуатацию моторов на альтернативном топливе.

Таким образом, изменения будут касаться команды «КАМАЗ-мастер» с 2026 года, которая уже долгие годы доминирует в категории грузовиков.

Напомним, на нынешнем «Дакаре» российская команда вновь показывает лучшие результаты. После девяти этапов в зачёте уверенно лидирует экипаж Дмитрия Сотникова, за ним идут машины Антона Шибалова и Айрата Мардеева.