Легковой и грузовой зачёты «Дакара» перейдут на моторы на альтернативном топливе в 2030-м
Авто / Дакар 2021 0
Пресс-служба «Дакара» опубликовала на официальном сайте ралли-марафона информацию о грядущих изменениях в регламенте.
В частности указывается, что уже к 2026 году все лидеры категории должны выступать на двигателях, которые обеспечивают ультранизкое загрязнение воздуха. А к 2030 году участники легкового и грузового зачётов будут обязаны перейти на эксплуатацию моторов на альтернативном топливе.
Таким образом, изменения будут касаться команды «КАМАЗ-мастер» с 2026 года, которая уже долгие годы доминирует в категории грузовиков.
Напомним, на нынешнем «Дакаре» российская команда вновь показывает лучшие результаты. После девяти этапов в зачёте уверенно лидирует экипаж Дмитрия Сотникова, за ним идут машины Антона Шибалова и Айрата Мардеева.
Рекомендуем вам
- 12 января 2021
-
21:59
-
21:31
-
21:19
-
21:02
-
21:00
-
20:56
-
20:44
-
20:27
-
19:59
-
18:53
-
18:28
-
18:15
-
17:55
-
17:06
-
16:19
-
15:33
-
15:00
-
14:14
-
13:22
-
12:56
-
11:38
-
11:10
-
10:15
-
09:00
-
00:58
-
00:44
- 11 января 2021
-
23:56
-
22:54
-
21:24
-
21:24
-
21:13
-
20:58
-
19:51
-
19:45
-
19:39
Партнерский контент
Рекомендуем вам