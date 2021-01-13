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Хэмилтон: права человека — серьёзная проблема в некоторых из стран, в которых мы выступаем

Хэмилтон: права человека — серьёзная проблема в некоторых из стран, в которых мы выступаем
Авто / Формула-1 0

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон считает, что в некоторых странах, куда приезжает Формула-1, проблема с соблюдением прав человека по-прежнему стоит достаточно остро.

«Конечно, проблема с соблюдением прав человека большая проблема в некоторых из стран, в которые мы приезжаем. 2020 год показал, насколько важно не только для нашего спорта, но и всего спорта в целом, использовать имеющуюся платформу для продвижения изменений. Мы сделали шаг вперёд в этом направлении. Но всегда можно сделать и больше.

Важно, чтобы мы не только говорили о проблеме прав человека, но и видели, как некоторые предлагаемые шаги воплощаются в жизнь. Для этого нужно поработать и в закулисье», — приводит слова Хэмилтона Grandprix247.

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