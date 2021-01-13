Кузьмич: видимо, организаторы «Дакара» хотят добить окончательно тех, кто остался в строю

Штурман Ясира Сеайдана Алексей Кузьмич поделился мнением об итогах девятого этап ралли-марафона «Дакара»-2021.

«Спецучасток был адовый ад – по навигации и по покрытию. Я не знаю, для чего такое сделали организаторы. Такой трэш. Видимо, чтобы добить окончательно тех, кто остался в строю. Чтобы на заключительные спецучастки дошли либо покалеченные, либо самые стойкие.



По навигации проблемы были вначале у нас. Взяли точку, но проскочили поворот. Там нужно было между скал попасть. Валили, как обычно, как не в себе. Начали разворачиваться. Увидели заезжающего туда китайца. Рванули за ним, а оказалось, там не та дорожка. Надо было буквально метров на 20 дальше [проехать]. В итоге упёрлись в зад повисшего на камне китайца. Пока он там барахтался, гидроногами толкал, вообще не понимал, что делать… выскочили и начали помогать ему. Кое-как он сдёрнулся, съехал. Мы тоже быстро перескочили этот камень. Ну так, потеряли немножко времени, но следующие 100 километров висели всё время у него в пыли. Не то чтобы он нас не пропускал. Просто пыль была такая, что стояла на несколько километров. И пока мы его достали, обогнали, конечно, это был кромешный ад. Потом навигация добавила жести. Многие позиции тупо не бились», — сказал Кузьмич в начале видео, размещённого в телеграм-канале Cross-Country Rally.