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Появилось видео, на котором зрительский джип тащит машину Карякина. Это нарушение правил

Появилось видео, на котором зрительский джип тащит машину Карякина. Это нарушение правил
Авто / Дакар 2021 0
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Журналист Ибрахим Аль-Зубаиди из Саудовской Аравии опубликовал на странице в «Инстаграме» видео, на котором зрительский джип на ралли-марафоне «Дакар»-2021 оказывает помощь экипажу российского пилота Сергея Карякина, что является нарушением правил.

«Российский участник Сергей Карякин, который утверждал, что пилот из Саудовской Аравии Салех Аль-Саиф получал незаконную помощь на «Дакаре»-2021, сегодня сам пользуется ею! Ситуация для Сергея будет очень неловкой после этого видео. Вы согласны со мной, Snag Racing?» — говорится в описании к ролику.

Видео доступно на странице ibrahimalzubadi в «Инстаграме».

Напомним, российский пилот обвинил одного из конкурентов, представляющих Саудовскую Аравию, в том, что его экипажу оказывают постороннюю помощь. Карякин не назвал фамилии гонщика. Однако в его классе выступают два гонщика из Саудовской Аравии. При этом местный пилот Салех Аль-Саиф показал на этапе четвёртое время и идёт восьмым в общем зачёте.

Организаторы «Дакара» не применяли никаких штрафных санкций к Салеху Аль-Саифу. Карякин также допущен и вышел на старт 10-го этапа.

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