Введение нового технического регламента в Формуле-1 могут отложить до 2023 года

Согласно публикации La Gazzetta dello Sport руководство Формулы-1 рассматривает вариант с отсрочкой введения нового технического регламента, запланированного на 2022 год.
Текущая ситуация в Великобритании, где базируются семь из 10 команд, продолжает оставаться нестабильной в условиях экономического кризиса. В Формуле-1 опасаются, что она может сильно ударить по маленьким командам вроде «Хааса» и «Уильямса», несмотря на поддержку, которую они получают от «Феррари» и Dorilton Capital соответственно. К тому же в 2020 году резко упал суммарный доход самого чемпионата.
В феврале руководители ФИА, Liberty Media и команд Ф-1 проанализируют ситуацию, чтобы оценить финансовые перспективы. Один из вариантов, которые будут рассмотрены, — перенос введения нового технического регламента на сезон-2023.
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