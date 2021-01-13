Введение нового технического регламента в Формуле-1 могут отложить до 2023 года

Согласно публикации La Gazzetta dello Sport руководство Формулы-1 рассматривает вариант с отсрочкой введения нового технического регламента, запланированного на 2022 год.



Текущая ситуация в Великобритании, где базируются семь из 10 команд, продолжает оставаться нестабильной в условиях экономического кризиса. В Формуле-1 опасаются, что она может сильно ударить по маленьким командам вроде «Хааса» и «Уильямса», несмотря на поддержку, которую они получают от «Феррари» и Dorilton Capital соответственно. К тому же в 2020 году резко упал суммарный доход самого чемпионата.



В феврале руководители ФИА, Liberty Media и команд Ф-1 проанализируют ситуацию, чтобы оценить финансовые перспективы. Один из вариантов, которые будут рассмотрены, — перенос введения нового технического регламента на сезон-2023.