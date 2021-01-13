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В Ф-1 прокомментировали слухи о том, что введение нового регламента могут отложить

В Ф-1 прокомментировали слухи о том, что введение нового регламента могут отложить
Авто / Формула-1 0
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Руководство Формулы-1 по-прежнему придерживается плана по введению нового регламента в следующем году, несмотря на слухи, что изменения могут быть отложены до сезона-2023.

«Любые предположения того, что намеченный на 2022 год переход на новый технический регламент будет отложен, не соответствуют действительности. Такая возможность не обсуждалась. Новые правила призваны улучшить конкуренцию на трассе и сделать гонки более интересными для фанатов в плане плотности борьбы. Это в сочетании с новыми финансовыми правилами улучшит Ф-1 и создаст более здоровую и сильную бизнес-модель для всего спорта», — приводит слова одного из функционеров Liberty Media издание Autosport.

Напомним, ранее о возможном переносе изменений в техническом регламенте сообщила итальянская La Gazzetta dello Sport.

Введение нового технического регламента в Формуле-1 могут отложить до 2023 года
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