Десятый этап «Дакара» в зачёте внедорожников выиграл Язид Аль-Раджи, Васильев – в топ-10

На ралли-марафоне «Дакар»-2021 основные претенденты на победу в зачёте внедорожников завершили десятый этап. Его выиграл лидер пилот «Тойоты» Язид Аль-Раджи. Второе время показал Нассер Аль-Аттия. Третьим стал генеральной классификации Стефан Петерансель.



Россиянин Владимир Васильев отстал от победителя СУ на 7 минут и 32 секунды, сохранив в генеральной классификации седьмое место.



В общем зачёте Петерансель опережает Аль-Аттию на 17 минут и 1 секунду.



«Дакар»-2021. Автомобили. Результаты десятого СУ



1. Язид Аль-Раджи (Toyota) — 03:03.57

2. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +2.04

3. Стефан Петерансель (MINI) — +2.53

4. Карлос Сайнс (MINI) — +4.12

5. Якуб Пшигонски (Orlen Team/Overdrive) — +5.06

6. Джиниэл де Вильерс (Toyota) — +6.12

7. Владимир Васильев (X-Raid Team) — +7.32

8. Матье Серрадори (SRT Racing) — +9.08

9. Брайан Барагванат (Century Racing) — +9.36

10. Хоан Нани Рома (Bahrain Raid Extreme) — +10.37

… Халид Аль-Кассими (Abu Dhabi Racing) — +14.54.

«Дакар»-2021. Автомобили. Положение после десятого СУ



1. Стефан Петерансель (MINI) — 37:33.06

2. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +17.01

3. Карлос Сайнс (MINI) — +1:03.44

4. Якуб Пшигонски (Orlen Team/Overdrive) — +2:18.43

5. Хоан Нани Рома (Bahrain Raid Extreme) — +2:52.22

6. Халид Аль-Кассими (Abu Dhabi Racing) — +3:13.14

7. Владимир Васильев (X-Raid Team) — +3:14.56

8. Джиниэл де Вильерс (Toyota) — +3:43.28.