Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Десятый этап «Дакара» в зачёте внедорожников выиграл Язид Аль-Раджи, Васильев – в топ-10

Десятый этап «Дакара» в зачёте внедорожников выиграл Язид Аль-Раджи, Васильев – в топ-10
Авто / Дакар 2021 0
Аудио-версия:

На ралли-марафоне «Дакар»-2021 основные претенденты на победу в зачёте внедорожников завершили десятый этап. Его выиграл лидер пилот «Тойоты» Язид Аль-Раджи. Второе время показал Нассер Аль-Аттия. Третьим стал генеральной классификации Стефан Петерансель.

Россиянин Владимир Васильев отстал от победителя СУ на 7 минут и 32 секунды, сохранив в генеральной классификации седьмое место.

В общем зачёте Петерансель опережает Аль-Аттию на 17 минут и 1 секунду.

«Дакар»-2021. Автомобили. Результаты десятого СУ

1. Язид Аль-Раджи (Toyota) — 03:03.57
2. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +2.04
3. Стефан Петерансель (MINI) — +2.53
4. Карлос Сайнс (MINI) — +4.12
5. Якуб Пшигонски (Orlen Team/Overdrive) — +5.06
6. Джиниэл де Вильерс (Toyota) — +6.12
7. Владимир Васильев (X-Raid Team) — +7.32
8. Матье Серрадори (SRT Racing) — +9.08
9. Брайан Барагванат (Century Racing) — +9.36
10. Хоан Нани Рома (Bahrain Raid Extreme) — +10.37
… Халид Аль-Кассими (Abu Dhabi Racing) — +14.54.

Дакар 2021. Этап 10, Неом - Аль-Ула
Легковые (СУ - 342 км)
13 января 2021, среда. 09:55 МСК
Идёт

«Дакар»-2021. Автомобили. Положение после десятого СУ

1. Стефан Петерансель (MINI) — 37:33.06
2. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +17.01
3. Карлос Сайнс (MINI) — +1:03.44
4. Якуб Пшигонски (Orlen Team/Overdrive) — +2:18.43
5. Хоан Нани Рома (Bahrain Raid Extreme) — +2:52.22
6. Халид Аль-Кассими (Abu Dhabi Racing) — +3:13.14
7. Владимир Васильев (X-Raid Team) — +3:14.56
8. Джиниэл де Вильерс (Toyota) — +3:43.28.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021