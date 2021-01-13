Десятый этап «Дакара» в зачёте внедорожников выиграл Язид Аль-Раджи, Васильев – в топ-10

На ралли-марафоне «Дакар»-2021 основные претенденты на победу в зачёте внедорожников завершили десятый этап. Его выиграл лидер пилот «Тойоты» Язид Аль-Раджи. Второе время показал Нассер Аль-Аттия. Третьим стал генеральной классификации Стефан Петерансель.
Россиянин Владимир Васильев отстал от победителя СУ на 7 минут и 32 секунды, сохранив в генеральной классификации седьмое место.
В общем зачёте Петерансель опережает Аль-Аттию на 17 минут и 1 секунду.
«Дакар»-2021. Автомобили. Результаты десятого СУ
1. Язид Аль-Раджи (Toyota) — 03:03.57
2. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +2.04
3. Стефан Петерансель (MINI) — +2.53
4. Карлос Сайнс (MINI) — +4.12
5. Якуб Пшигонски (Orlen Team/Overdrive) — +5.06
6. Джиниэл де Вильерс (Toyota) — +6.12
7. Владимир Васильев (X-Raid Team) — +7.32
8. Матье Серрадори (SRT Racing) — +9.08
9. Брайан Барагванат (Century Racing) — +9.36
10. Хоан Нани Рома (Bahrain Raid Extreme) — +10.37
… Халид Аль-Кассими (Abu Dhabi Racing) — +14.54.
«Дакар»-2021. Автомобили. Положение после десятого СУ
1. Стефан Петерансель (MINI) — 37:33.06
2. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +17.01
3. Карлос Сайнс (MINI) — +1:03.44
4. Якуб Пшигонски (Orlen Team/Overdrive) — +2:18.43
5. Хоан Нани Рома (Bahrain Raid Extreme) — +2:52.22
6. Халид Аль-Кассими (Abu Dhabi Racing) — +3:13.14
7. Владимир Васильев (X-Raid Team) — +3:14.56
8. Джиниэл де Вильерс (Toyota) — +3:43.28.
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