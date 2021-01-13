Мацик снова выиграл этап «Дакара», «КАМАЗы» сохраняют лидерство в ралли-марафоне

В Саудовской Аравии основные претенденты на победу в зачёте грузовиков завершили 10-й этап ралли-марафона «Дакар»-2021. Спецучасток, как и накануне, выиграл экипаж «Биг Шок Рейсинг» Мартина Мацика. Второй и третий результаты показали пилоты «КАМАЗ-мастера» — лидирующий в генеральной классификации Дмитрий Сотников и Айрат Мардеев.



Ещё два гонщика российской команды, Андрей Каргинов и Антон Шибалов, стали пятым и шестым.



В общем зачёте Сотников опережает Шибалова на 47 минут и 22 секунды.



«Дакар»-2021. Грузовики. Результаты 10-го СУ



1. Мартин Мацик («Биг Шок Рейсинг») — 03:13.02

2. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — +1.40

3. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») — +3.16

4. Алексей Вишневский («МАЗ-СПОРТавто») — +3.25

5. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») — +3.57

6. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») — +3.59

7. Алеш Лопрайс («Прага») — +4.00

8. Мартин ван ден Бринк («Маммоет Раллиспорт») — +19.41.



«Дакар»-2021. Грузовики. Положение после 10-го СУ



1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 40:57.31

2. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») — +47.22

3. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») — +1:14.41

4. Алеш Лопрайс («Прага») — +1:32.35

5. Мартин Мацик («Биг Шок Рейсинг») — +1:47.29

6. Алексей Вишневский («МАЗ-СПОРТавто») — +2:16.39

7. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») — +2:41.28

8. Мартин ван ден Бринк («Маммоет Раллиспорт») — +3:17.55.