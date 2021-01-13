Мацик снова выиграл этап «Дакара», «КАМАЗы» сохраняют лидерство в ралли-марафоне

В Саудовской Аравии основные претенденты на победу в зачёте грузовиков завершили 10-й этап ралли-марафона «Дакар»-2021. Спецучасток, как и накануне, выиграл экипаж «Биг Шок Рейсинг» Мартина Мацика. Второй и третий результаты показали пилоты «КАМАЗ-мастера» — лидирующий в генеральной классификации Дмитрий Сотников и Айрат Мардеев.
Ещё два гонщика российской команды, Андрей Каргинов и Антон Шибалов, стали пятым и шестым.
В общем зачёте Сотников опережает Шибалова на 47 минут и 22 секунды.
«Дакар»-2021. Грузовики. Результаты 10-го СУ
1. Мартин Мацик («Биг Шок Рейсинг») — 03:13.02
2. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — +1.40
3. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») — +3.16
4. Алексей Вишневский («МАЗ-СПОРТавто») — +3.25
5. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») — +3.57
6. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») — +3.59
7. Алеш Лопрайс («Прага») — +4.00
8. Мартин ван ден Бринк («Маммоет Раллиспорт») — +19.41.
«Дакар»-2021. Грузовики. Положение после 10-го СУ
1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 40:57.31
2. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») — +47.22
3. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») — +1:14.41
4. Алеш Лопрайс («Прага») — +1:32.35
5. Мартин Мацик («Биг Шок Рейсинг») — +1:47.29
6. Алексей Вишневский («МАЗ-СПОРТавто») — +2:16.39
7. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») — +2:41.28
8. Мартин ван ден Бринк («Маммоет Раллиспорт») — +3:17.55.
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