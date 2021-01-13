Зафнауэр рассказал об ожиданиях от Феттеля и Стролла

Руководитель «Астон Мартин» Отмар Зафнауэр поделился мнением о составе пилотов на 2021 год — Себастьяне Феттеле и Лэнсе Стролле.
«Себастьян — проверенный четырёхкратный чемпион мира с опытом в помощи командам в становлении чемпионами и победителями гонок. По этой причине он важен для нас. У него есть менталитет победителя, и мы все, без сомнения, многому научимся в нашей совместной работе. Что касается Лэнса, то он молодой, талантливый и трудолюбивый пилот, который получил удовольствие от своего лучшего на данный момент сезона в прошлом году и добился прогресса во всех сферах.
Мы знаем, что если сможем дать ему всё необходимое, то он сможет помочь команде достичь своих целей. Мы считаем, что Себастьян откроет лучшие черты в Лэнсе, а Лэнс сможет подтолкнуть Себастьяна, так что мы довольны составом на 2021 год. Это идеальное сочетание опыта, умения побеждать и чистого таланта», — приводит слова Зафнауэра официальный сайт команды.
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