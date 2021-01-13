Карякин прокомментировал скандал с попавшим на видео нарушением правил «Дакара»

Российский гонщик Сергей Карякин прокомментировал скандал, в котором он оказался после публикации видео с девятого спецучастка «Дакара». На видеозаписи видно, как гражданский автомобиль буксирует сломавшуюся машину россиянина, что запрещено правилами.



«Наверняка слышали мой комментарий после восьмого спецучастка, когда я сетовал, что некоторые спортсмены участвуют не по правилам, забирают запчасти на трассе спецучастка, стараясь тем самым попасть в лидеры.



На следующий день наша машина сломалась, мы были вынуждены остановиться. Подъехали местные жители и предложили помощь. Нас увидели с местной машиной другие участники и сняли это на видео. Арабы пытались нам помочь, это правда. Но по факту что-то сделать они не смогли. Рядом с нами останавливался Жерар Форес, дал запчасть, помог также один из других грузовиков технической поддержки другой команды. Мы смогли произвести необходимый ремонт и доехать до финиша.



Сейчас к нам есть вопросы со стороны организатора. После победы на сегодняшнем спецучастке нас ждут в штабе гонки. У нашего оппонента есть видео, когда мы едем за машиной араба, он пытается им апеллировать. Посмотрим, как это расценят организаторы. Безусловно, мы не пытаемся бороться за первое место по итогам всей гонки, наша цель теперь – финиш и хорошее время на оставшихся спецучастках», — приводит слова Карякина пресс-служба его команды Snag Racing.