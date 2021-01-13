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В «Мерседесе» отказались комментировать слухи о тяжёлых переговорах с Хэмилтоном

В «Мерседесе» отказались комментировать слухи о тяжёлых переговорах с Хэмилтоном
Авто / Формула-1 0
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Представитель команды Формулы-1 «Мерседес» отказался комментировать информацию нидерландских СМИ о сложностях в переговорах с Льюисом Хэмилтоном.

«Мы не комментируем домыслы и слухи, которых сейчас очень много. Не следует воспринимать это как подтверждение правоты написанного De Telegraaf. Наша политика — мы не участвуем в спекуляциях», — приводит слова источника внутри команды Formula1News.co.uk.

Напомним, ранее издание De Telegraaf поделилось собственной информацией о ходе переговоров между «Мерседесом» и семикратным чемпионом Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном по новому контракту. В опубликованном материале отмечается, что в обсуждениях «далеко не всё гладко». Британец предъявляет высокие требования по зарплате и, как утверждается, хочет получать почти € 45 млн. Хэмилтон хотел бы подписать соглашение на несколько лет, «Мерседес» же не желает выходить за рамки одного сезона.

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