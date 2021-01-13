Мардеев: как только догнали Мацика, он взвинтил темп. Не стали за ним гнаться

Гонщик «КАМАЗ-мастера» Айрат Мардеев прокомментировал третий результат на 10-м этапе ралли-марафона «Дакар».
«Все грузовики стартовали в интервале в 30 секунд. Очень много пыли, обгоняли джипы, упирались в Мацика, который очень хорошо ехал и держал высокий темп. Как только мы его догнали, он взвинтил темп и стал отрываться. Не стали за ним гнаться, важно было пройти этап надёжно и без ошибок. Видно было, что он атаковал сегодня. Понимали, что он „привезёт“ нам какое-то время, но понимали также, что цифра будет не такой большой. После зоны нейтрализации ничего не поменялось: быстрая дорога, много камней, много навигации, где нужно было уходить курсом и найти в большом количестве следов свой трек.
С машиной всё в порядке, важно подготовить её к завтрашнему длинному дню и отдохнуть самим», — приводит слова Мардеева пресс-служба команды «КАМАЗ-мастер».
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