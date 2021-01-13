«Ред Булл» и «Хонда» договорились по моторам, всё зависит от позиции их конкурентов в Ф-1

Австрийская компания «Ред Булл» достигла договорённости с «Хондой» об использовании японских моторов после ухода концерна из Формулы-1, сообщает The Race. По информации источника, стороны пришли к соглашению, что означает, что «Ред Булл» сможет использовать моторы «Хонды» и после 2021 года, однако самостоятельно будет заниматься работой над силовыми установками.



Как сообщает источник, многое будет зависеть от того, как завершатся дискуссии с другими командами о заморозке развития двигателей с 2022 года, а также о возможности при этой заморозке дорабатывать моторы, которые будут сильно уступать конкурентам по мощности.



Регламент по двигателям должен обсуждаться на заседании рабочей группы на этой неделе.



При этом сообщается, что «Ред Булл» заберёт не только часть завода «Хонды» в Мильтон-Кейнсе, но и часть персонала «Хонды», которая останется вовлечённой в процесс по окончании сезона-2021, который станет последним для «Хонды» в качестве поставщика двигателей.