Кузьмич рассказал, как его экипаж чуть не сбил фотографа на десятом этапе «Дакара»

Штурман Ясира Сеайдана Алексей Кузьмич поделился мнением об итогах десятого этап ралли-марафона «Дакара»-2021.
«Экзамен на ночные полёты сдан, ориентирование на на скорости от 100 до 170 км/ч в кромешной тьме выполнено. По одной просто и дурацкой причине. От старта валили очень хорошо, как и каждый день у нас начинается всё хорошо, даже вышли на первое место. В одном месте, где была скрытая точка, у нас почему-то глюкнул GPS. Она должна была открыться, но она у нас упорно не открывалась. В итоге Ясир начал паниковать, развернулись, сделали петлю, проехали 150 метров вперёд, точка взялась, после этого вернулись. Потеряли секунд 30-40, мелочи.
В очень опасном месте, где мы шли 30 км/ч, вдруг появляется поворот налево. Естественно, мы в него не попадаем. Я краем глаза вижу, что мы летим вниз, стоит какой-то фотограф, идиот, местный. И мы его могли легко убить. С одной стороны не повезло нам, с другой — повезло этому идиоту. Ясир с ним очень жёстко поговорил. Он стоял на внешней стороне поворота. Мы в пыли, не видя поворота, на метр выскочили. Слетаем вниз, я вижу его, причём он замер. И он побежал уже после того, как мы ударились в камень. После этого это чудо сорвалось с места и побежало. Если бы не камень, мы бы его просто убили», — сказал Кузьмич в интервью телеграм-каналу Cross-Country Rally.
- 13 января 2021
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