Николаев: проехать второй «Дакар» подряд? Легко!

Штурман Виктора Хорошавцева Антон Николаев рассказал, как для их экипажа сложился десятый этап «Дакара».



«Сегодня был очень рабочий спецучасток в отношении навигации и пилотирования. Мы его прошли практически без сучка и задоринки, не пробивали колёса. Были сложные места по навигации, но мы достойно их преодолели. Просто было где подумать. А так всё хорошо, вкатились. Мы ехали в большой группе, на последних 120 километрах очень хорошо раскатили друг друга, пусть из-за пыли и не обгоняли. Просто хорошим темпом дошли до финиша.



Завтра мы стартуем полностью подготовленными. Обещали, что он будет самым длинным, но его слегка подрезали из-за дождей. Плюс оказывается, что ещё будет 70 километров нейтрализации. Поэтому по боевым километрам он будет около 400. С одной стороны, хорошо, с другой — плохо: хотелось бы, чтобы все этапы шли без обрезаний.



Готов ли проехать сразу второй „Дакар“? В обратную сторону — легко! Думаю, и Виктор Геннадьевич согласился бы», — приводит слова Николаева телеграм-канал Cross-Country Rally.