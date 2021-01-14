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Николаев: проехать второй «Дакар» подряд? Легко!

Николаев: проехать второй «Дакар» подряд? Легко!
Авто / Дакар 2021 0
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Штурман Виктора Хорошавцева Антон Николаев рассказал, как для их экипажа сложился десятый этап «Дакара».

«Сегодня был очень рабочий спецучасток в отношении навигации и пилотирования. Мы его прошли практически без сучка и задоринки, не пробивали колёса. Были сложные места по навигации, но мы достойно их преодолели. Просто было где подумать. А так всё хорошо, вкатились. Мы ехали в большой группе, на последних 120 километрах очень хорошо раскатили друг друга, пусть из-за пыли и не обгоняли. Просто хорошим темпом дошли до финиша.

Завтра мы стартуем полностью подготовленными. Обещали, что он будет самым длинным, но его слегка подрезали из-за дождей. Плюс оказывается, что ещё будет 70 километров нейтрализации. Поэтому по боевым километрам он будет около 400. С одной стороны, хорошо, с другой — плохо: хотелось бы, чтобы все этапы шли без обрезаний.

Готов ли проехать сразу второй „Дакар“? В обратную сторону — легко! Думаю, и Виктор Геннадьевич согласился бы», — приводит слова Николаева телеграм-канал Cross-Country Rally.

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