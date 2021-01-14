Вольф и ди Монтедземоло являются акционерами «Астон Мартин»

Журналист RaceFans Дитер Ренкен сообщил, что одним из акционеров «Астон Мартин» является бывший президент «Феррари» Лука ди Монтедземоло. Ещё одним акционером является руководитель «Мерседеса» Тото Вольф.



«Мало кто знает, но одним из акционеров „Астон Мартин“ является Лука ди Монтедземоло. Они со Строллом дружат очень давно, с тех пор, как они пересеклись, вместе работая в теме спонсорства и продаж. Ди Монтедземоло не только помогал Строллу во время проверок перед покупкой компании, но и показал свою веру в него, став одним из инвесторов. Вторым инвестором является босс „Мерседеса“ Тото Вольф, а сам „Мерседес“ недавно увеличил свою долю акций в компании с 4,5 до 20 процентов», — написал Дитер Ренкен на RaceFans.

