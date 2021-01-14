Источник сообщил, что бренд «Альфа Ромео» может покинуть Формулу-1

Как утверждает журналист итальянской La Gazzetta dello Sport Луиджи Перна, будущее «Альфа Ромео» в Формуле-1 находится под угрозой и представительство бренда в «Королевских гонках» зависит от ближайших решений на уровне советов директоров после слияния концернов «Фиат» и «Пежо».
«В планах нового глобального автогиганта, который возникнет в результате слияния FCA и PSA, также будет пересмотр спортивной деятельности брендов группы. Он начнётся с Бисчоне (обозначение змеи на эмблеме «Альфа Ромео». – Прим. «Чемпионата»), которая является спонсором команды «Заубер – Феррари» с 2018 года. Останется ли исторический бренд в Формуле-1, будет зависеть от новых производственных планов, вытекающих из слияния, о котором было объявлено 4 января после более чем года переговоров», — приводит слова журналиста GrandPX.
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