Двух лидеров мотозачёта разделяют 4 минуты перед финальным этапом «Дакара»

На ралли-марафоне «Дакар»-2021 лидеры в зачёте мотоциклов завершили 11-й спецучасток. Его выиграл Сэм Сандерленд. Вторым стал Пабло Кинтанилья. Третьим на этапе финишировал Кевин Бенавидес.
Досадно закончился день для одного из лидеров генеральной классификации. Испанец Хоан Барреда Борт пропустил точку заправки, и у него закончился бензин после 267 километров дистанции.
Перед заключительным этапом общий зачёт возглавляет Бенавидес, на вторую позицию вышел Сандерленд, он отстаёт от Кевина на 4 минуты и 12 секунд.
«Дакар»-2021. Мотоциклы. Результаты 11-го СУ
1. Сэм Сандерленд (KTM) — 04:35.12
2. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) — +2.40
3. Кевин Бенавидес (Honda) — +6.24
4. Дэниел Сандерс (KTM) — +8.34
5. Маттиас Валькнер (KTM) — +9.27
6. Рикки Брабек (Honda) — +12.46
7. Адриен ван Беверен (Yamaha) — +14.48
8. Лоренсо Сантолино (Sherco TVS) — +15.09
… Скайлер Хауэс (KTM) — +25.53
«Дакар»-2021. Мотоциклы. Положение после 11-го СУ
1. Кевин Бенавидес (Honda) — +45:01.44
2. Сэм Сандерленд (KTM) — +4.12
3. Рикки Брабек (Honda) — +7.13
4. Дэниел Сандерс (KTM) — +33.05
5. Скайлер Хауэс (KTM) — +49.07
6. Лоренсо Сантолино (Sherco TVS) — +49.26
7. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) — +1:00.18
8. Адриен ван Беверен (Yamaha) — +1:20.46.
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