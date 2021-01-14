Двух лидеров мотозачёта разделяют 4 минуты перед финальным этапом «Дакара»

На ралли-марафоне «Дакар»-2021 лидеры в зачёте мотоциклов завершили 11-й спецучасток. Его выиграл Сэм Сандерленд. Вторым стал Пабло Кинтанилья. Третьим на этапе финишировал Кевин Бенавидес.



Досадно закончился день для одного из лидеров генеральной классификации. Испанец Хоан Барреда Борт пропустил точку заправки, и у него закончился бензин после 267 километров дистанции.



Перед заключительным этапом общий зачёт возглавляет Бенавидес, на вторую позицию вышел Сандерленд, он отстаёт от Кевина на 4 минуты и 12 секунд.



«Дакар»-2021. Мотоциклы. Результаты 11-го СУ



1. Сэм Сандерленд (KTM) — 04:35.12

2. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) — +2.40

3. Кевин Бенавидес (Honda) — +6.24

4. Дэниел Сандерс (KTM) — +8.34

5. Маттиас Валькнер (KTM) — +9.27

6. Рикки Брабек (Honda) — +12.46

7. Адриен ван Беверен (Yamaha) — +14.48

8. Лоренсо Сантолино (Sherco TVS) — +15.09

… Скайлер Хауэс (KTM) — +25.53



«Дакар»-2021. Мотоциклы. Положение после 11-го СУ



1. Кевин Бенавидес (Honda) — +45:01.44

2. Сэм Сандерленд (KTM) — +4.12

3. Рикки Брабек (Honda) — +7.13

4. Дэниел Сандерс (KTM) — +33.05

5. Скайлер Хауэс (KTM) — +49.07

6. Лоренсо Сантолино (Sherco TVS) — +49.26

7. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) — +1:00.18

8. Адриен ван Беверен (Yamaha) — +1:20.46.