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Аль-Аттия выиграл предпоследний этап «Дакара»-2021 и сократил отставание от Петеранселя

Аль-Аттия выиграл предпоследний этап «Дакара»-2021 и сократил отставание от Петеранселя
Авто / Дакар 2021 0
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На ралли-марафоне «Дакар»-2021 основные претенденты на победу в зачёте внедорожников завершили 11-й этап. Его выиграл Нассер Аль-Аттия. Второе время показал лидер генеральной классификации Стефан Петерансель. Третьим стал испанец Карлос Сайнс. Россиянин Владимир Васильев отстал от победителя СУ на 13 минут и 58 секунд.

В общем зачёте Аль-Аттия перед заключительным этапом проигрывает Петеранселю 15 минут и 5 секунд. Васильев в споре за шестую позицию уступает одну минуту Халиду Аль-Кассими.

«Дакар»-2021. Автомобили. Результаты 11-го СУ

1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 04:34.24
2. Стефан Петерансель (MINI) — +1.56
3. Карлос Сайнс (MINI) — +2.26
4. Язид Аль-Раджи (Toyota) — +4.02
… Джиниэл де Вильерс (Toyota) — +13.30
… Владимир Васильев (X-Raid Team) — +13.58
… Якуб Пшигонски (Orlen Team/Overdrive) — +15.37.

«Дакар»-2021. Автомобили. Положение после 11-го СУ

1. Стефан Петерансель (MINI) — 42:09.26
2. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +15.05
3. Карлос Сайнс (MINI) — +1:04.14
4. Якуб Пшигонски (Orlen Team/Overdrive) — +2:32.24
5. Хоан Нани Рома (Bahrain Raid Extreme) — +3:15.54
6. Халид Аль-Кассими (Abu Dhabi Racing) — +3:25.48
7. Владимир Васильев (X-Raid Team) — +3:26.58
8. Джиниэл де Вильерс (Toyota) — +3:55.02.

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