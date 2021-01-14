Аль-Аттия выиграл предпоследний этап «Дакара»-2021 и сократил отставание от Петеранселя

На ралли-марафоне «Дакар»-2021 основные претенденты на победу в зачёте внедорожников завершили 11-й этап. Его выиграл Нассер Аль-Аттия. Второе время показал лидер генеральной классификации Стефан Петерансель. Третьим стал испанец Карлос Сайнс. Россиянин Владимир Васильев отстал от победителя СУ на 13 минут и 58 секунд.



В общем зачёте Аль-Аттия перед заключительным этапом проигрывает Петеранселю 15 минут и 5 секунд. Васильев в споре за шестую позицию уступает одну минуту Халиду Аль-Кассими.

«Дакар»-2021. Автомобили. Результаты 11-го СУ



1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 04:34.24

2. Стефан Петерансель (MINI) — +1.56

3. Карлос Сайнс (MINI) — +2.26

4. Язид Аль-Раджи (Toyota) — +4.02

… Джиниэл де Вильерс (Toyota) — +13.30

… Владимир Васильев (X-Raid Team) — +13.58

… Якуб Пшигонски (Orlen Team/Overdrive) — +15.37.



«Дакар»-2021. Автомобили. Положение после 11-го СУ



1. Стефан Петерансель (MINI) — 42:09.26

2. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +15.05

3. Карлос Сайнс (MINI) — +1:04.14

4. Якуб Пшигонски (Orlen Team/Overdrive) — +2:32.24

5. Хоан Нани Рома (Bahrain Raid Extreme) — +3:15.54

6. Халид Аль-Кассими (Abu Dhabi Racing) — +3:25.48

7. Владимир Васильев (X-Raid Team) — +3:26.58

8. Джиниэл де Вильерс (Toyota) — +3:55.02.