Шарль Леклер заразился коронавирусом

Пилот «Феррари» Шарль Леклер сообщил, что его тест на коронавирус дал положительный результат.
«Привет, ребята. Я надеюсь, что вы все остаётесь в безопасности. Хочу дать вам знать, что у меня положительный тест на COVID-19.
Меня регулярно проверяют согласно протоколу моей команды. К сожалению, я узнал, что у меня был контакт с человеком с положительным тестом на COVID-19, и я немедленно ушёл на самоизоляцию, уведомив всех, с кем я контактировал. Последующий тест, который я прошёл, дал положительный результат.
Чувствую себя хорошо, симптомы лёгкие. Я останусь в изоляции в своём доме в Монако в соответствии с правилами, установленными местными органами здравоохранения. Будьте в безопасности и берегите себя», — написал Шарль Леклер в своём «инстаграме».
- 14 января 2021
-
18:24
-
18:02
-
17:43
-
17:21
-
16:12
-
15:05
-
13:37
-
12:05
-
11:28
-
09:27
-
00:38
-
00:11
- 13 января 2021
-
23:53
-
23:00
-
22:03
-
20:52
-
19:58
-
19:30
-
19:01
-
19:00
-
18:57
-
18:49
-
17:20
-
16:50
-
15:59
-
15:17
-
13:57
-
13:35
-
13:01
-
12:39
-
11:38
-
11:22
-
09:54
-
09:32
-
01:02