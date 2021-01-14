Шарль Леклер заразился коронавирусом

Пилот «Феррари» Шарль Леклер сообщил, что его тест на коронавирус дал положительный результат.



«Привет, ребята. Я надеюсь, что вы все остаётесь в безопасности. Хочу дать вам знать, что у меня положительный тест на COVID-19.



Меня регулярно проверяют согласно протоколу моей команды. К сожалению, я узнал, что у меня был контакт с человеком с положительным тестом на COVID-19, и я немедленно ушёл на самоизоляцию, уведомив всех, с кем я контактировал. Последующий тест, который я прошёл, дал положительный результат.



Чувствую себя хорошо, симптомы лёгкие. Я останусь в изоляции в своём доме в Монако в соответствии с правилами, установленными местными органами здравоохранения. Будьте в безопасности и берегите себя», — написал Шарль Леклер в своём «инстаграме».