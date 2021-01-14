На «Дакаре» штурман поссорился с гонщиком и вышел в пустыне, отказавшись ехать дальше

Участники зачёта мотовездеходов ралли-марафона «Дакар»-2021 испанцы Рикардо Рамило и Хавьер Бланко серьёзно поссорились прямо во время 11-го спецучастка гонки, сообщает официальный сайт «Дакара». Ссора зашла так далеко, что Бланко, исполнявший роль штурмана, вылез из багги и отказался продолжать ралли-марафон. После этого Рамило решил ехать дальше в одиночку. Что касается штурмана, то его вскоре подобрал в пустыне один из членов их команды.



На третьей контрольной точке спецучастка дуэт Рамило — Бланко показывал промежуточный 50-й результат, уступая лидеру дня 35 минут. На четвёртой контрольной точке отставание составляло уже почти два часа. Судя по официальному таймингу, автомобиль испанцев несколько раз останавливался между третьей и четвёртой точками.