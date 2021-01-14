На «Дакаре» штурман поссорился с гонщиком и вышел в пустыне, отказавшись ехать дальше

Участники зачёта мотовездеходов ралли-марафона «Дакар»-2021 испанцы Рикардо Рамило и Хавьер Бланко серьёзно поссорились прямо во время 11-го спецучастка гонки, сообщает официальный сайт «Дакара». Ссора зашла так далеко, что Бланко, исполнявший роль штурмана, вылез из багги и отказался продолжать ралли-марафон. После этого Рамило решил ехать дальше в одиночку. Что касается штурмана, то его вскоре подобрал в пустыне один из членов их команды.
На третьей контрольной точке спецучастка дуэт Рамило — Бланко показывал промежуточный 50-й результат, уступая лидеру дня 35 минут. На четвёртой контрольной точке отставание составляло уже почти два часа. Судя по официальному таймингу, автомобиль испанцев несколько раз останавливался между третьей и четвёртой точками.
- 14 января 2021
-
18:24
-
18:02
-
17:43
-
17:21
-
16:12
-
15:05
-
13:37
-
12:05
-
11:28
-
09:27
-
00:38
-
00:11
- 13 января 2021
-
23:53
-
23:00
-
22:03
-
20:52
-
19:58
-
19:30
-
19:01
-
19:00
-
18:57
-
18:49
-
17:20
-
16:50
-
15:59
-
15:17
-
13:57
-
13:35
-
13:01
-
12:39
-
11:38
-
11:22
-
09:54
-
09:32
-
01:02