Источник: Хэмилтон хочет влиять на выбор второго пилота «Мерседеса»

Автор итальянского издания Autosprint Алессандро Гаргантини поделился своей версией причин, по которым семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон до сих пор не договорился о новом контракте с командой «Мерседес». Гаргантини предположил, что во время переговоров британец хочет оговорить для себя возможность в будущем участвовать в обсуждении кандидатуры его напарника. Таким образом Льюис в теории мог бы заблокировать переход в «Мерседес» Джорджа Расселла, который в первой же гонке в составе немецкой команды продемонстрировал более высокую скорость, чем Валттери Боттас.
Ещё одной проблемой в переговорах являются расхождения между Хэмилтоном и «Мерседесом» насчёт продолжительности контракта. Британец хотел бы долгосрочного соглашения, а немцы склоняются к однолетнему контракту. Гаргантини предполагает, что тем самым «Мерседес» хочет сохранить возможность в случае необходимости подписать на 2022 год сразу двух новых пилотов, например Джорджа Расселла и Макса Ферстаппена. По мнению журналиста, возможный уход голландца держит в уме и «Ред Булл»: именно поэтому австрийская команда решила заключить соглашение с опытным Серхио Пересом.
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