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Источник: Хэмилтон хочет влиять на выбор второго пилота «Мерседеса»

Источник: Хэмилтон хочет влиять на выбор второго пилота «Мерседеса»
Авто / Формула-1 0
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Автор итальянского издания Autosprint Алессандро Гаргантини поделился своей версией причин, по которым семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон до сих пор не договорился о новом контракте с командой «Мерседес». Гаргантини предположил, что во время переговоров британец хочет оговорить для себя возможность в будущем участвовать в обсуждении кандидатуры его напарника. Таким образом Льюис в теории мог бы заблокировать переход в «Мерседес» Джорджа Расселла, который в первой же гонке в составе немецкой команды продемонстрировал более высокую скорость, чем Валттери Боттас.

Ещё одной проблемой в переговорах являются расхождения между Хэмилтоном и «Мерседесом» насчёт продолжительности контракта. Британец хотел бы долгосрочного соглашения, а немцы склоняются к однолетнему контракту. Гаргантини предполагает, что тем самым «Мерседес» хочет сохранить возможность в случае необходимости подписать на 2022 год сразу двух новых пилотов, например Джорджа Расселла и Макса Ферстаппена. По мнению журналиста, возможный уход голландца держит в уме и «Ред Булл»: именно поэтому австрийская команда решила заключить соглашение с опытным Серхио Пересом.

Величайший гонщик Ф-1 всё ещё без контракта. Что не так между Хэмилтоном и «Мерседесом»?
Неужели слухи о непомерных финансовых запросах семикратного чемпиона — правда?
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