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Грожан близок к переходу в IndyCar

Грожан близок к переходу в IndyCar
Авто / Формула-1 0
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Бывший пилот Формулы-1 Ромен Грожан близок к переходу в команду серии IndyCar «Дэйл Койн Рейсинг», сообщает Racer. В этом коллективе остаются две свободные вакансии. В команде по-прежнему не подыскали замены Сантино Ферруччи и Алексу Палоу. О подписании контракта Грожана с «Дэйл Койн Рейсинг» может быть объявлено на следующей неделе, в этом случае Ромен получит возможность выступить на тестах новичков.

Слухи о возможном переходе Грожана в IndyCar велись ещё в ходе минувшего сезона Ф-1, когда стало известно, что француз покинет «Хаас». Но после жуткой аварии на Гран-при Бахрейна была вероятность, что пилот окончательно уйдёт из спорта. Вероятнее всего, он решил выступать и дальше.

Отмечается, что сделка с «Дэйл Койн Рейсинг» будет рассчитана на полный сезон, но подчёркивается, что при этом Ромен, возможно, пропустит три гонки на овалах.

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