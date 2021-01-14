Карякин на 11-м этапе «Дакара» вместо пробитого колеса поменял целое

Пилот команды Snag Racing Сергей Карякин, выступающий на ралли-марафоне «Дакар» в классе мотовездеходов, поделился впечатлениями от преодоления 11 СУ, признавшись, что в его ходе он вместе со штурманом поменял вместо пробитого колеса целое.

«11 спецучасток оказался довольно интересным: нам были и мягкий песок, и сложные дюны, и острые камни, и реки.



Самой сложной задачей на этап была подготовка машины (настройка подвески, давление колёс и т. д.) под «технические» требования трассы. Если смотреть глобально — одинаково хорошо настроить мотовездеход под разные рельефы невозможно, но вполне реально найти что-то среднее.



Мы с задачей справились: держали стабильный темп даже при смене природных локаций, назовём это так. Но… На 150 км пробили колесо. Вышли, поменяли, поехали дальше. По ходу движения я понимаю — что-то всё равно не так.



Разобрались: в спешке поменяли не то колесо. Заднее левое вместо правого. Так бывает, никто не застрахован от действия человеческого фактора. Снова остановились, поменяли, поехали дальше. Снова набрали свой привычный темп, отыграли время, оставленное на замене колёс, и на 390-м км встретились с новой проблемой: обломило гайку привода. И эта поломка ещё ниже опустила нас в итоговой классификации этапа и в генеральном зачёте.



Сегодня 17-е место с отставанием от лидера в 53 минуты 38 секунд, 18-е место с отставанием 11 часов 8 минут 56 секунд от лидера в общем зачёте», — написал Карякин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».