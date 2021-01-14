Кузьмич: легко могли бы выиграть спецучасток

Штурман Ясира Сеайдана Алексей Кузьмич рассказал, как для их экипажа сложился 11-й этап ралли-марафона «Дакар»-2021.



«Мы пробирались из глубочайшего «гарнира» — с 124-го места. Это была просто жесть и кошмар. С одной стороны, было полегче ориентироваться, но часть до первой нейтрализации — кромешный ад: каждые 15–20 секунд мы кого-то догоняем. Эти «кибитки» едут еле-еле, но упираются так, словно борются за звание чемпиона. Некоторые грузовики тоже упирались — непонятно зачем.



Большой плюс, что мои и Серрадори разговоры с Ясиром не прошли даром: он серьёзно поменял тактику и стиль пилотирования, перестал так размашисто проходить повороты, начал ехать аккуратнее. Пробили только одно колесо, всё шло чётко и слаженно. Видно, что всё стало работать как часы.



Но нет бочки мёда без ложки дёгтя. За десять километров до финиша шла последняя зона ограничения скорости. До очередной точки оставалось 200 метров, мы чётко шли на неё, и у нас заглючил GPS: каждые две секунды стрелка начала бегать влево-вправо. К сожалению, в позиции не было внятно нарисовано, где именно точка, нет никакой привязки. Хоть бы деревце какое-то… В один момент стрелка показала направо, там уже была накатанная дорога. Залетаем — а там уже стоит багги, и это тупик. Ясир занервничал, слишком резко дёрнулся на задней передаче — заглохли. Нажимаем стартер — ничего не происходит. Я включаю запасной аккумулятор — то же самое: сдох стартер. Нам дико повезло, что мы стояли на горке: я начал толкать машину, потом на ходу заскочил, Ясир воткнул заднюю — и она завелась.



Но пока тыркались-бегали, потеряли время. Дальше было без проблем. Досадно: если бы не потеря трёх-четырёх минут на замене колеса и вот эта ситуация с точкой, легко могли бы выиграть спецучасток. Ну, мы в десятке — и то хорошо», — приводит слова Кузьмича телеграм-канал Cross-Country Rally.