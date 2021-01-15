Кевин Магнуссен стал отцом
Бывший пилот Формулы-1 Кевин Магнуссен стал отцом. Об этом датчанин сообщил на своей странице в «Инстаграме».
«В понедельник я встретил любовь своей жизни. Это случилось, когда мы с Луизой поприветствовали в нашем мире нашу маленькую девочку. Что за прекрасное чувство быть родителем. Лаура родилась на 7 недель раньше положенного срока. Мы находимся в больнице, чтобы удостовериться, что до выписки она будет сильна и здорова. В субботу я улетаю в США, это будет сложно, но я полон решимости поехать туда и бороться за свою вторую победу в 2021 году», — написал датчанин.
Соответствующий пост доступен на странице Магнуссена в «Инстаграме».
Напомним, в 2021 году Кевин Магнуссен будет выступать в американской серии IMSA.
Рекомендуем вам
- 15 января 2021
-
00:53
- 14 января 2021
-
23:53
-
23:52
-
22:47
-
21:44
-
21:06
-
20:48
-
20:45
-
20:21
-
18:52
-
18:24
-
18:02
-
17:43
-
17:21
-
16:12
-
15:05
-
13:37
-
12:05
-
11:28
-
09:27
-
00:38
-
00:11
- 13 января 2021
-
23:53
-
23:00
-
22:03
-
20:52
-
19:58
-
19:30
-
19:01
-
19:00
-
18:57
-
18:49
-
17:20
-
16:50
-
15:59
Партнерский контент
Рекомендуем вам