Бывший пилот Формулы-1 Кевин Магнуссен стал отцом. Об этом датчанин сообщил на своей странице в «Инстаграме».

«В понедельник я встретил любовь своей жизни. Это случилось, когда мы с Луизой поприветствовали в нашем мире нашу маленькую девочку. Что за прекрасное чувство быть родителем. Лаура родилась на 7 недель раньше положенного срока. Мы находимся в больнице, чтобы удостовериться, что до выписки она будет сильна и здорова. В субботу я улетаю в США, это будет сложно, но я полон решимости поехать туда и бороться за свою вторую победу в 2021 году», — написал датчанин.

Соответствующий пост доступен на странице Магнуссена в «Инстаграме».

Напомним, в 2021 году Кевин Магнуссен будет выступать в американской серии IMSA.