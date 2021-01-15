Камазовец Шибалов поблагодарил Вишневского за корректное поведение на этапе «Дакара»

Пилот «КАМАЗ-мастера» Антон Шибалов прокомментировал свою победу на 11-м этапе «Дакара»-2021 и поблагодарил за корректное поведение гонщика «МАЗа» Алексея Вишневского.



«Получилось приехать первыми, несмотря на протяжённый день – самый длинный спецучасток за эту гонку и один из наиболее сложных. Было очень много камней, русел, работы по навигации. И организаторы добавили под концовку ещё дюн. Мы сейчас вспоминаем, этот отрезок был как раз в начале прошлого «Дакара». Они, наверное, по уровню даже посложнее, чем были в начале этой гонки.

Было всё, даже солончаки мокрые. Местами напоминает нашу родину — Кабардино-Балкарию. Едем, сравниваем эти горные участки. Душа радуется, когда эта зелень появляется. Как будто в Кабардино-Балкарии едешь. Хорошо, что мы были там в прошлом году, получили опыт, он нам помог в этом плане.



Наша задача на этапе была в том, чтобы проехать ровно и стабильно. По ходу спецучастка мы объехали «МАЗ» Вишневского. В песках накатили, посигналили мотоциклисту. Но, видно, ребята услышали и съехали в сторону. Хотя этот сигнал был не для них, по сути, а чтобы предупредить мотоциклиста и пройти безопасно его. Но спасибо им за эту отзывчивость, что они сразу пропустили. Эпизод был как раз на выходе из дюн. Это нам помогло, так как дальше пошли скоростные участки, было много пыли», — сказал Шибалов в интервью пресс-службе «КАМАЗ-мастера».

Права на видео принадлежат A.S.O и «КАМАЗ-мастеру». Посмотреть видео можно в YouTube-канале команды «КАМАЗ-мастер».