Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Участник «Дакара» скончался во время транспортировки на медицинском самолёте

Участник «Дакара» скончался во время транспортировки на медицинском самолёте
Авто / Дакар 2021 0
Аудио-версия:

Пресс-служба ралли-марафона «Дакар» распространила официальное заявление, в котором сообщила, что французский мотогонщик Пьер Шерпен скончался от полученных травм.

«Во время транспортировки на медицинском самолёте 14 января Пьер Шерпен скончался от травм, полученных в результате падения на 7-м этапе. Караван «Дакара» выражает искренние соболезнования его семье, родным и близким», — говорится в официальном сообщении организаторов.

Мотогонщик разбился на 178-м километре седьмого спецучастка. Прибывшие на вертолёте врачи обнаружили его без сознания. В больнице у Пьера диагностировали серьёзную травму голову. Его срочно прооперировали в нейрохирургическом отделении, с тех пор он находился в искусственной коме. Состояние француза оставалось стабильным в течение последних дней. Шерпен был доставлен по воздуху из Сакаки в больницу Джидды, откуда его собирались транспортировать в госпиталь Лилля.

Фото доступно на официальной странице «Дакара» в «Твиттере».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021