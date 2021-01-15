Участник «Дакара» скончался во время транспортировки на медицинском самолёте

Пресс-служба ралли-марафона «Дакар» распространила официальное заявление, в котором сообщила, что французский мотогонщик Пьер Шерпен скончался от полученных травм.



«Во время транспортировки на медицинском самолёте 14 января Пьер Шерпен скончался от травм, полученных в результате падения на 7-м этапе. Караван «Дакара» выражает искренние соболезнования его семье, родным и близким», — говорится в официальном сообщении организаторов.

Мотогонщик разбился на 178-м километре седьмого спецучастка. Прибывшие на вертолёте врачи обнаружили его без сознания. В больнице у Пьера диагностировали серьёзную травму голову. Его срочно прооперировали в нейрохирургическом отделении, с тех пор он находился в искусственной коме. Состояние француза оставалось стабильным в течение последних дней. Шерпен был доставлен по воздуху из Сакаки в больницу Джидды, откуда его собирались транспортировать в госпиталь Лилля.

Фото доступно на официальной странице «Дакара» в «Твиттере».