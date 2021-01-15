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«КАМАЗ-мастер» в пятый раз подряд выиграл «Дакар». Сотников впервые стал победителем

«КАМАЗ-мастер» в пятый раз подряд выиграл «Дакар». Сотников впервые стал победителем
Авто / Дакар 2021 0
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На ралли-марафоне «Дакар»-2021 лидеры в зачёте грузовиков завершили заключительный, 12-й спецучасток. Лучшее время на нём показал пилот «Биг Шок Рейсинг» Мартин Мацик.

В генеральной классификации победу одержал россиянин Дмитрий Сотников. Для него это первый успех на легендарном ралли-марафоне. Команда «КАМАЗ-мастер» при этом отпраздновала пятую победу на «Дакаре» подряд.

Второе и третье места в общем зачёте заняли ещё два российских экипажа Антона Шибалова и Айрата Мардеева. Андрей Каргинов завершил гонку на 7-й позиции.

«Дакар»-2021. Грузовики. Результаты 12-го СУ

1. Мартин Мацик («Биг Шок Рейсинг») — 02:32.27
2. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — +0.04
3. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») — +1.00
4. Алексей Вишневский («МАЗ-СПОРТавто») — +4.28
5. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») — +4.46
6. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») — +8.00
7. Алеш Лопрайс («Прага») — +8.25.

«Дакар»-2021. Грузовики. Результаты общего зачёта

1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 48:21.21
2. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») — +41.38
3. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») — +1:16:35
4. Мартин Мацик («Биг Шок Рейсинг») — +1:47.51
5. Алеш Лопрайс («Прага») — +2:02.31
6. Алексей Вишневский («МАЗ-СПОРТавто») — +2:18.32
7. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») — +2:51.01.

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