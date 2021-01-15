«КАМАЗ-мастер» в пятый раз подряд выиграл «Дакар». Сотников впервые стал победителем

На ралли-марафоне «Дакар»-2021 лидеры в зачёте грузовиков завершили заключительный, 12-й спецучасток. Лучшее время на нём показал пилот «Биг Шок Рейсинг» Мартин Мацик.



В генеральной классификации победу одержал россиянин Дмитрий Сотников. Для него это первый успех на легендарном ралли-марафоне. Команда «КАМАЗ-мастер» при этом отпраздновала пятую победу на «Дакаре» подряд.



Второе и третье места в общем зачёте заняли ещё два российских экипажа Антона Шибалова и Айрата Мардеева. Андрей Каргинов завершил гонку на 7-й позиции.



«Дакар»-2021. Грузовики. Результаты 12-го СУ



1. Мартин Мацик («Биг Шок Рейсинг») — 02:32.27

2. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — +0.04

3. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») — +1.00

4. Алексей Вишневский («МАЗ-СПОРТавто») — +4.28

5. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») — +4.46

6. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») — +8.00

7. Алеш Лопрайс («Прага») — +8.25.



«Дакар»-2021. Грузовики. Результаты общего зачёта



1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 48:21.21

2. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») — +41.38

3. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») — +1:16:35

4. Мартин Мацик («Биг Шок Рейсинг») — +1:47.51

5. Алеш Лопрайс («Прага») — +2:02.31

6. Алексей Вишневский («МАЗ-СПОРТавто») — +2:18.32

7. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») — +2:51.01.