«КАМАЗ» Шибалова столкнулся с вертолётом на этапе «Дакара». Видео

Необычный инцидент произошёл на заключительном этапе ралли-марафона «Дакар»-2021. Во время спецучастка вертолёт организаторов решил пролететь прямо над грузовиком гонщика команды «КАМАЗ-мастер» Антоном Шибаловым. В этот момент грузовик подпрыгнул на небольшом трамплине и задел крышей один из полозьев вертолёта. К счастью, сила удара была не очень большой, поэтому пилот вертолёта сохранил над ним контроль и тут же поднялся выше.
Что касается камазовского грузовика, то он получил небольшие повреждения воздухозаборника, но сумел завершить спецучасток. В итоге Антон Шибалов завоевал по итогам «Дакара»-2021 второе место.
Инцидент с участием грузовика и вертолёта заснял на видео один из болельщиков, находившихся на спецучастке.
Права на видео принадлежат A.S.O. Посмотреть видео можно в «твиттере» Muaath.
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